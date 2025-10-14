به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عیس صفوی گفت: اجرای این برنامه ملی، از سال ۱۳۷۹ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اکنون این طرح در قالب جلسات فصلی و با مشارکت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی و سمن‌ها در حال پیگیری است، اظهار داشت: توزیع شیر مدارس جزو وظایف ساختاری وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی است، نه یک اقدام انتخابی و در سال جاری نیز ۶.۵ همت از بودجه ملی به این طرح اختصاص یافته است و اجرای آن ابتدا در مدارس ابتدایی و سنین پایین‌تر آغاز می‌شود.

صفوی با اشاره به اینکه جامعه هدف، گسترده است و اجرای برنامه به‌صورت انتخابی انجام می‌شود، افزود: در استان بوشهر به‌دلیل نداشتن کارخانه تولید شیر در مقیاس بالا، شیر مصرفی از استان‌های همجوار تأمین می‌شود قرارداد‌های لازم با کارخانه‌ها منعقد شده و بر اساس برآوردها، از ۱۵ آبان‌ماه توزیع شیر در مدارس آغاز خواهد شد.

وی درباره اهمیت مصرف شیر در تغذیه کودکان هشدار داد: اگر کودکان از شیر محروم شوند، با سه پیامد جدی مواجه خواهیم شد کوتاه‌قدی، ضعف سیستم ایمنی و پوکی استخوان در بزرگسالی این اثرات، به‌ویژه کوتاه‌قدی، غیرقابل جبران است و باید از دوران کودکی مصرف شیر را تثبیت کرد.

صفوی افزود: تحقیقات نشان داده زنانی که در هشت سال نخست زندگی کمتر شیر مصرف کرده‌اند، در دوران یائسگی بیشتر دچار پوکی استخوان می‌شوند به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتی اگر سیستم توزیع دولتی به هر دلیلی تأخیر داشت، خانواده‌ها خود مصرف روزانه شیر فرزندانشان را در اولویت قرار دهند.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان تأکید کرد: اگر خانواده‌ها ناچارند برای خرید شیر از دیگر هزینه‌های جزئی بزنند، ارزش این جایگزینی بسیار بالاست چراکه درمان ضعف ایمنی و پوکی استخوان در آینده، بسیار پرهزینه‌تر از مصرف پیشگیرانه شیر در کودکی است.

صفوی خطاب به والدین گفت: اگر کودکی شیر دوست ندارد، نباید از مصرف آن صرف‌نظر کرد همان‌طور که دارو برای سلامتی ضروری است، شیر نیز باید به‌صورت منظم مصرف شود. از رسانه‌ها، سمن‌ها و اصناف می‌خواهیم فرهنگ مصرف شیر را به یک رفتار اجتماعی پایدار تبدیل کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان جایگزینی شیر خشک یا فرآورده‌های لبنی گفت: شیر کامل‌ترین ماده غذایی است و هیچ جایگزینی نمی‌تواند تمام مزایای آن را تأمین کند البته محصولاتی مانند ماست، پنیر یا بستنی تا حدودی مفیدند، اما جایگزین مطلق شیر نیستند و ارزش غذایی پایین‌تری دارند در اولویت‌بندی لبنیات، شیر باید در صدر باشد؛ به‌ویژه برای دختران ۶ تا ۱۲ سال که نیاز استخوانی و رشدی بالاتری دارند.

صفوی افزود: تمام شیر‌های توزیعی در سطح کشور تحت نظارت دامپزشکی‌اند و مسیر بهداشتی تولید و نگهداری را طی می‌کنند. خوشبختانه میزان بروز بیماری‌هایی مانند تب مالت در ایران بسیار پایین است و مصرف شیر پاستوریزه مطمئن‌ترین شیوه تغذیه است.

رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به همکاری کمیته امداد و خیرین گفت: برخی خانواده‌ها توان خرید شیر برای کودکان خود را ندارند و این گروه باید در اولویت دریافت شیر رایگان قرار گیرند امیدواریم رسانه‌ها و نهاد‌های اجتماعی در کمک‌رسانی و فرهنگ‌سازی این موضوع ما را یاری کنند.