فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت: با حضور به موقع و تلاش ماموران کلانتری ۱۳، از خودکشی مردی ۵۰ ساله که می‌خواست از طبقه سوم آپارتمانی بپرد جلوگیری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی براینکه فردی میانسال قصد دارد خود را از بالای ساختمانی در یک مجتمع مسکونی در بندرانزلی به پایین پرتاب کند، گروه‌های عملیاتی و تخصصی کلانتری ۱۳ این شهر به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در صحنه، مشخص شد که مردی حدود ۵۰ ساله به دلیل وضعیت روحی نامناسب و شدت گرفتن اختلافات خانوادگی در لبه پنجره طبقه سوم یک واحد آپارتمانی ایستاده و قصد دارد خود را به خیابان پرتاب کند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: ماموران پلیس با حفظ خونسردی و ایجاد فضای آرام و با استفاده از مهارت‌های روانشناختی و مهارت مذاکره با فرد مضطرب، این مرد ۵۰ ساله را از تصمیمش منصرف و به داخل ساختمان هدایت کردند.