برنامه تلویزیونی «داریخمیشام سنه» باهدف معرفی آداب‌ورسوم، عملکرد دهیار و شورا و مشکلات روستایی به روستای آبگرم سلماس سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برنامه تلویزیونی «داریخمیشام سنه» باهدف معرفی آداب‌ورسوم، عملکرد دهیار و شورا و مشکلات روستایی این بار به روستای آبگرم در بخش مرکزی شهرستان سلماس سفر می‌کند.

برنامه تلویزیونی داریخمیشام سنه با سفر به روستای آبگرم و چشمه آب گرمی که هم‌نام روستاست، ابتدا با گفت‌وگویی که با اهالی و دهیار این روستا دارد از دغدغه‌ها و مشکلات مردم روستا سخن گفته و در ادامه به معرفی جاذبه گردشگری این روستا و لزوم بهسازی و تجهیز امکانات چشمه آبگرم روستا جهت پذیرایی بهتر و مناسب از گردشگران می‌پردازد.

چشمه آب گرم سلماس که با نام چشمه آب گرم ایسی سو نیز شناخته می‌شود، حدفاصل ارومیه و سلماس، در روستای آبگرم قرار دارد. این روستا با طبیعت زیبا، آب‌وهوای مطلوب و میهمان‌نوازی ساکنان آن، به یکی از پرطرفدارترین مناطق استان و جاذبه‌های گردشگری سلماس تبدیل شده است.

برنامه تلویزیونی «داریخمیشام سنه» به تهیه‌کنندگی شمیل شیرعلی‌زاده سه‌شنبه هر هفته ساعت ۱۹:۱۰ به مدت ۳۰ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش می‌شود.