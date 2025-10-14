پخش زنده
برنامه تلویزیونی «داریخمیشام سنه» باهدف معرفی آدابورسوم، عملکرد دهیار و شورا و مشکلات روستایی به روستای آبگرم سلماس سفر میکند.
برنامه تلویزیونی داریخمیشام سنه با سفر به روستای آبگرم و چشمه آب گرمی که همنام روستاست، ابتدا با گفتوگویی که با اهالی و دهیار این روستا دارد از دغدغهها و مشکلات مردم روستا سخن گفته و در ادامه به معرفی جاذبه گردشگری این روستا و لزوم بهسازی و تجهیز امکانات چشمه آبگرم روستا جهت پذیرایی بهتر و مناسب از گردشگران میپردازد.
چشمه آب گرم سلماس که با نام چشمه آب گرم ایسی سو نیز شناخته میشود، حدفاصل ارومیه و سلماس، در روستای آبگرم قرار دارد. این روستا با طبیعت زیبا، آبوهوای مطلوب و میهماننوازی ساکنان آن، به یکی از پرطرفدارترین مناطق استان و جاذبههای گردشگری سلماس تبدیل شده است.
برنامه تلویزیونی «داریخمیشام سنه» به تهیهکنندگی شمیل شیرعلیزاده سهشنبه هر هفته ساعت ۱۹:۱۰ به مدت ۳۰ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.