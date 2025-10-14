سازمان آتش‌نشانی ایتالیا اعلام کرد وقوع انفجار در مزرعه‌ای در شمال این کشور منجر به کشته شدن سه افسر پلیسِ واحد نظامی «کارابینیری» و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آتش‌نشانان گفتند این انفجار در جریان یک عملیات پلیس در نزدیکی شهر «ورونا» و شب هنگام رخ داد و باعث تخریب خانه‌ای شد که در این مزرعه قرار داشت.

پلیس گفت یک زن نیز در این حادثه مجروح شد و هفت آتش‌نشان برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

بنابر گزارش رویترز، رسانه‌های ایتالیایی اعلام کردند مأموران در تلاش برای اجرای حکم تخلیه بودند و نشانه‌های اولیه، حاکی از انفجار کپسول‌های گاز در ساختمان بود.

جزئیات بیشتری از حادثه منتشر نشده و تحقیقات پلیس آغاز شده است.