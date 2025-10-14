معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جمع‌آوری ۵۰۰ هزار مترمکعب ماسه‌بادی در محور‌های مواصلاتی حوزه سیستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجید ریسباف افزود: در این عملیات، ۱۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و ۵۰ نیروی راهدار به‌صورت مستمر در محور‌ها فعالیت داشتند و نقش مؤثری در بازگشایی مسیر‌ها ایفا کردند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در پی وقوع طوفان‌های شدید و شرایط نامساعد جوی در نیمه اول سال، حجم ماسه‌های روان در جاده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت به‌طوری که در برخی مسیرها، تردد وسایل نقلیه با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

ریسباف با بیان اینکه با توجه به شرایط دشوار جوی و شدت طوفان‌ها در این منطقه، راهداران ما با کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی توانستند محور‌های مواصلاتی این حوزه را اعم از اصلی، فرعی و روستایی بازگشایی و ایمنی تردد را برای مردم فراهم نمایند.