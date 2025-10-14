به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در جریان بازدید فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی از کشور‌های روسیه و آذربایجان از پایانه مرزی جدید آستارا، پل رودخانه آستارا و همینطور خط آهن آستارا گفت: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و استان گیلان است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در مسیر کریدور بین‌المللی شمال – جنوب افزود: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های بندری، ریلی و مرزی می‌تواند نقش محوری در اتصال ایران به بازار‌های قفقاز، روسیه و اروپای شرقی ایفا کند.

استاندار گیلان تأکید کرد: گیلان به عنوان دروازه اصلی ترانزیت شمال کشور، نقشی کلیدی در تحقق اهداف ترانزیتی ایران در قالب همکاری‌های سه‌جانبه دارد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بنادر انزلی و آستارا ، می‌تواند سهم مهمی در افزایش مبادلات اقتصادی منطقه ایفا کند.