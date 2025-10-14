مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با فعالیت سامانه جنوبی، آسمان استان تا ظهر فردا صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: در پی تداوم فعالیت سامانه جنوبی در گیلان، به ویژه در مناطق کوهستانی، آسمان استان تا ظهر فردا صاف تا نیمه ابری، همراه با وزش باد پیش بینی شده است.

وی از نفوذ سامانه کم و بیش ناپایدار از ظهر فردا به گیلان و کاهش ۳ تا ۷ درجه‌ای دمای هوای استان خبر داد و افزود: بارش باران، وزش باد، مه آلودگی هوا و احتمال رعد و برق و تگرگ از پدیده‌های جوی استان تا روز شنبه است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دما در شبانه روز گذشته از لوشان ۳۷ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش ۷ درجه سلسیوس گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۶ درصد است.

دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک و نیم متر، امروز برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در بیشتر ساعات نامناسب و فردا با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر، با احتیاط مناسب است.