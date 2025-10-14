پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نوبرانه انار ترش و شیرین در بیش از ۴۰۰ هکتار از باغهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: هزار و ۷۵۶ بهره بردار، برداشت انار ترش و شیرین را از ۴۸۲ هکتار از باغهای استان آغاز کردند.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال ۴ هزار تن انار به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان از باغهای گیلان برداشت و روانه بازار شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه شهرستان ماسال بیشترین باغهای انار را در استان دارد، گفت: شهرستانهای رودبار، املش و تالش به ترتیب در جایگاههای بعدی به لحاظ سطح زیرکشت قرار دارند.
برداشت انار از نیمه مهر در گیلان آغاز شده و تا آبان ماه ادامه دارد.