دامپزشکی مازندران با انتشار توصیه‌های بهداشتی، از دامداران خواست با واکسیناسیون منظم سگ‌های گله و مدیریت پسماند، از شیوع بیماری هاری جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دامپزشکی مازندران با انتشار توصیه‌های بهداشتی، از دامداران خواست با واکسیناسیون منظم سگ‌های گله و مدیریت پسماند، از شیوع بیماری هاری جلوگیری کنند.

هاری یک بیماری ویروسی کشنده و مشترک بین انسان و دام (زئونوز) است که از طریق بزاق حیوان آلوده و معمولاً از راه گازگرفتگی منتقل می‌شود لذا ضروری است دامداران مازندرانی برای پیشگیری از شیوع و بروز هاری انجام دهند.

در این اطلاعیه، بر نقش دهیاران و بخشداران در همکاری با اکیپ‌های دامپزشکی و اطلاع‌رسانی سریع در صورت مشاهده حیوانات مشکوک یا وقوع گازگرفتگی تأکید شده است.

مهمترین توصیه‌های بهداشتی دامپزشکی مازندران به شرح زیر است:

۱- واکسیناسیون منظم سگ‌های گله و نگهبان (واکسیناسیون موثرترین و اقتصادی‌ترین روش پیشگیری است)

۲- دور کردن حیوانات وحشی و مهاجم (سگ‌های ولگرد) از محل دامداری: رعایت ساختار بهداشتی واحد دامداری در راستای کنترل ورود و خروج جهت مدیریت بیماری؛

شایان ذکر است در بحث چرای دام در مناطق جنگلی به دلیل مواجه با حیات وحش و مخاطرات غیر قابل پیش بینی اقدامات لازم مانند چوپان همراه صورت گیرد همچنین از ورود حیوانات وحشی مانند روباه، شغال و گرگ به داخل و اطراف محل نگهداری دام‌ها با نصب حصار‌های مناسب، توری و موانع فیزیکی جلوگیری کنید.

۳- مدیریت پسماند و مواد زائد جهت جلوگیری از جذب حیوانات مهاجم و سگ‌های بلاصاحب؛

ضمن جلوگیری از دپوی زباله در روستا و حاشیه روستا سطل‌های زباله باید درب دار باشند تا باعث جذب حیوانات مهاجم نشوند. لاشه دام‌های تلف شده باید بلافاصله توسط دهیاری و با حضور کارشناسان دامپزشکی و براساس دستوراالعمل‌های بهداشتی قرنطینه‌ای دفن گردد.

۴- گزارش دهی به موقع؛

در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی که رفتار غیرعادی مانند کاهش ترس از انسان، حمله به دام‌ها در طول روز، فلجی یا تشنج دارد به ادارات دامپزشکی شهرستان و محیط زیست اطلاع دهید.

۵- قرنطینه و نظارت بر دام‌های جدید؛

درصورت هرگونه ورود دام جدید یا دامی که به هر دلیلی از گله خارج و بازگشته است، باید مدتی در محلی جداگانه نگهداری شود و در این دوره، سلامت دام تحت نظر باشد تا از عدم وجودهرگونه علامت بیماری اطمینان حاصل شود.

۶-اقدامات فوری در صورت گازگرفتگی دام؛

· ایزوله کردن دام گازگرفته شده: بلافاصله حیوان گازگرفته شده را از بقیه گله جدا کنید.

· شستشوی زخم: اگر زخم قابل دسترس است، با رعایت اصول بهداشت فردی بلافاصله آن را با آب تمیز و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه به طور عمیق شستشو دهید. این کار می‌تواند به طور چشمگیری بار ویروس را کاهش دهد.

· مشورت فوری با دامپزشک: بلافاصله با دامپزشک تماس بگیرید. دام گازگرفته شده، حتی اگر واکسینه شده باشد، نیاز به یک دوره نظارت و احتمالاً واکسیناسیون مجدد دارد. اگر دام واکسینه نبوده، ممکن است بر اساس دستورالعمل‌های دامپزشکی، لازم باشد تحت نظر قرار گرفته یا حذف شود.

۷- برخورد با حیوانات مظنون؛

به هیچ حیوانی با رفتار غیرعادی نزدیک نشوند و بلافاصله موضوع را به دامپزشکی و محیط زیست گزارش دهند.

۸- اقدامات پس از مواجهه انسانی؛

در صورت گازگرفتگی یا تماس بزاق حیوان مظنون با پوست زخمی فرد، باید بلافاصله زخم شستشو شده و فرد برای دریافت واکسن و سرم ضد هاری به مرکز درمانی مراجعه کند.

۹- همکاری با نهاد‌های دامپزشکی در گزارش‌دهی سریع؛

هر مورد مظنون به هاری در دام باید بلافاصله به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شود. این کار برای کنترل سریع بیماری و جلوگیری از همه‌گیری ضروری است تا اقدامات فوری قرنطینه‌ای از قبیل نمونه برداری و واکسیناسیون و پایش در اطراف کانون جهت مدیریت و کنترل کانون انجام گیرد.