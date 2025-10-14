پخش زنده
با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسلامی یزد، میزبان صدها دانشجوی تازهوارد بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، صبح امروز همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسلامی یزد شاهد حضور پرشور دانشجویان جدیدالورود در مقاطع مختلف تحصیلی بود. از نخستین ساعات صبح، خانوادهها و دانشجویان با شور و اشتیاق وارد محوطه دانشگاهها شدند و فضای پرامیدی در محیط علمی استان رقم خورد.
در دانشگاه آزاد اسلامی یزد، دکتر دهقانی رئیس دانشگاه، از استقبال گسترده داوطلبان خبر داد و گفت: «در سال تحصیلی جدید، حدود چهار هزار و ۹۰۰ نفر در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این واحد دانشگاهی ثبتنام کردهاند. این استقبال چشمگیر نتیجه تغییر رویکرد دانشگاه در ارائه رشتههای متناسب با نیاز جامعه و صنعت است.»
وی افزود: اکنون بیش از ۴۸۵ رشته در مقاطع مختلف در این دانشگاه فعال است که بسیاری از رشتههای کاردانی بهصورت مهارتی و در محیط واقعی صنعت آموزش داده میشوند. همچنین حدود ۳۵ رشته دکتری در این واحد فعال است و توسعه دانشکدههای موضوعی مانند هوش مصنوعی، کارآفرینی و علوم تربیتی در دستور کار قرار دارد.
دهقانی با تأکید بر نقش دانشگاه در پرورش نسل توانمند آینده گفت: دانشگاه آزاد اسلامی یزد تلاش دارد با آموزش مهارت، تقویت هوش اجتماعی و ایجاد هویت علمی، جوانان را برای نقشآفرینی مؤثر در جامعه آماده کند.
در دانشگاه یزد نیز فلاح معاون آموزشی دانشگاه، با اشاره به استقبال مناسب از ثبتنام دانشجویان گفت: در سال تحصیلی جدید، شاهد افزایش تنوع رشتهها و گرایشها هستیم و تمرکز دانشگاه بر مهارتمحوری، پژوهشگرایی و پیوند هرچه بیشتر آموزش با صنعت قرار دارد.
وی افزود: هدف ما ایجاد محیطی پویا، خلاق و الهامبخش است تا دانشجویان در کنار تحصیل، تجربه کار، پژوهش و کارآفرینی را نیز کسب کنند.
در جریان مراسم استقبال از دانشجویان، فضای دانشگاهها مملو از هیجان، لبخند و گفتوگوهای صمیمی بود. برخی خانوادهها از ورود فرزندانشان به دانشگاه ابراز خرسندی میکردند و برخی نیز از ازدحام و روند کند ثبتنام گلایه داشتند، اما شور و نشاط علمی بر فضای عمومی دانشگاهها غلبه داشت.
با پایان نخستین روز، دانشجویان تازهوارد در حالی قدم به کلاسها و خوابگاهها گذاشتند که صدای خندهها و گفتوگوهایشان نویدبخش آغاز فصلی تازه از زندگی بود؛ فصلی که در آن علم، تجربه و دوستی سهگانهی امید برای ساختن آیندهای روشنتر است.