۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور در چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سینوش همتزاده گفت: ۷۲۸ فقره بازرسی فنی از واحدهای تولیدی دراستان انجام شد که از این تعداد ۳۹۶ مورد در نیمه نخست امسال بوده است.
وی افزود: ۸۶۸ نمونه گیری از محصولات تولیدی کارخانههای استان گرفته شد که ۴۵۷ مورد آن مربوط به نیمه نخست امسال بود.
همت زاده بیان کرد: در سال جاری ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای محصولات تولیدی صادر و همچنین ۷پروانه استاندارد تشویقی با هدف ارتقای کیفی و افزایش اعتماد مصرفکنندگان صادر شد.
وی درخصوص آسانسورها خاطر نشان کرد: ۵۶۹ گواهی تأیید ایمنی آسانسور و اعلام انجام استانداردسازی آسانسورها توسط اکثر دستگاههای اجرایی انجام شد.
وی گفت: ۶۰ بازرسی و نمونهبرداری از اقلام غذایی پرمصرف در نوروز و ماه مبارک رمضان انجام شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری افزون بر ۱۳ هزار و ۹۵۶ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و فعالان حوزه استاندارد برگزار شد.
همت زاده از اجرای طرح «سفیران استاندارد» در مدارس برای آموزش مفاهیم استاندارد به دانشآموزان خبرداد و گفت: دانش آموزان آموزشهایی در زمینه شناخت علامت استاندارد، اصالت کالا و رعایت اصول استاندارد را فرا گرفتند.
وی شعار روز جهانی استاندارد امسال را «تمرکز بر چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر» عنوان کرد و افزود: استانداردها شاخصهای مهمی در مسیر توسعه پایدار هستند.