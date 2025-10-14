به گزارش خبرگزاری صدا و سیما میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست کمیسیون عالی گراف که به صورت برخط برگزار شد، بر لزوم اجرای برنامه‌های راهبردی برای دستیابی به اهداف کلان شرکت در نیمه دوم سال تأکید کرد. در این نشست، دو محور اصلی استراتژی شرکت در دوره آتی مشخص شد: نخست، ارتقای بهره‌وری عملیاتی شبکه و دوم، تقویت جدی درآمدهای غیرعملیاتی.

در بخش عملیاتی، موسوی با اشاره به اهمیت حیاتی نگهداری زیرساخت‌ها، دستور داد که مناقصات مربوط به تعمیر و نگهداری خطوط و ابنیه ریلی باید بدون تأخیر برگزار شده و از ظرفیت‌های کامل تعریف‌شده در قراردادهای آتی با شرکت‌های پیمانکار استفاده شود. این اقدام با هدف اطمینان از آمادگی کامل شبکه ریلی برای پذیرش حجم بار پیش‌بینی‌شده در راستای تعهدات برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد.

همچنین، تمرکز ویژه‌ای بر روی افزایش درآمدهای غیرعملیاتی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی قرار گرفت. قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن از مدیران مناطق خواست تا با شناسایی دقیق محل‌های کسب درآمد و برنامه‌ریزی برای فروش ضایعات، سهم درآمدهای غیرعملیاتی را افزایش دهند. این تلاش‌ها، در کنار پیگیری مستمر تناژ بار، تخلیه و سیر واگن‌ها و نظارت بر ایمنی قطارها، پاسخی به تعهدات شرکت نزد سازمان برنامه و بودجه و مجلس خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط جوی و افزایش آماده‌به‌کاری لکوموتیوها، رشد مورد نظر در حمل بار در نیمه دوم سال محقق شود و تعامل با صاحبان کالا برای تنوع‌بخشی به ترانزیت و کاهش رسوب بار، تداوم یابد.