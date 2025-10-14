به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پژوهش نسخ خطی آستان قدس رضوی با بیان اینکه تاریخ کتابت و وقف مصحف، سال ۱۱۴۸ هجری قمری است، گفت: این قرآن به خط نسخ و در ۹ سطر بر اوراقی در قطع ۳۵ و نیم در ۲۳ و نیم سانتی‌متر، کتابت شده و همه ورق‌های آن، به طلااندازی میان سطور و با نقوش هندسی و گیاهی در حواشی، مزین است.

وحید توسلی افزود: این نسخه قرآن توسط «سید جعفر محمدخان الحسینی»، فرزند سید باقر محمدخان، خوشنویس نامدار سده دوازدهم هجری قمری و به پشتیبانی و ارشاد «خدایارخان بهادر ثابت جنگ عباسی»، حاکم ایالت سند (پاکستان امروزی)، کتابت شده است.

وی اضافه کرد: از برجسته‌ترین ویژگی‌های این مصحف، تنوع بی‌مانند آرایه‌های آن است؛ چنان‌که در سراسر ۶۰۶ برگ مصحف، نمی‌توان دو صفحه با نقوش و رنگ‌های مشابه، یافت.

کارشناس پژوهش نسخ خطی آستان قدس رضوی اظهار کرد: از منظر هنری، وجود دو لوح مذهب در آغاز ۳۰ جزء قرآن، تنوع طرح و رنگ در هر دو صفحه و نیز حضور نشانه‌های عشر، خمس، سجده، تقسیم‌بندی آیات، سرسوره‌ها و علایم پایان آیات، از مهم‌ترین خصایص تزیینی این مصحف، به شمار می‌آید.

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با ۵۸ کتابخانه در مشهد و شهرستان‌ها، دارا بودن چندین هزار اثر موزه‌ای، دو میلیون نشریه ادواری، ۱۰۶ هزار نسخه خطی، ۶۵ هزار کتاب چاپ سنگی و همچنین ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند تاریخی، از بزرگترین و جامع‌ترین کتابخانه‌های جهان اسلام است.

حدود ۲۲ هزار قرآن و جزوه قرآنی نفیس خطی در کتابخانه مرکزی آستان قدس نگهداری می‌شود.