دبیر نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران از ارسال ۱۷۸ اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: پس از بررسی آثار در نهایت ۲۴ اثر در بخشهای مختلف از جمله فیلم کوتاه داستانی، پویانمایی و فیلم بلند برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ساسان قجر افزود: از میان آثار پذیرفته شده، در بخش فیلم های کوتاه ۱۴ فیلم، بخش فیلم های پویانمایی و فیلم های بلند داستانی هرکدام پنج فیلم با هم رقابت می کنند.
قجر ادامه داد: هیات انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمدلو بود و داریوش کاردان، سید مسعود اطیابی و شاهد احمدلو نیز عهدهدار داوری آثار نخستین جشنواره فیلمهای کمدی سینمای ایران هستند.
وی خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف ارتقای جایگاه سینمای کمدی در ایران و ایجاد بستری برای نمایش آثار طنزآمیز با کیفیت، آغاز شده است و امید میرود در سالهای آینده به یکی از رویدادهای مهم سینمایی کشور تبدیل شود.
قجر اظهار کرد: اکران فیلمهای نخستین جشنواره ملی فیلمهای کمدی سینمای ایران از ۲۱ مهرماه جاری به مدت سه روز(تا ۲۳ مهرماه) هر شب ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۶ در سالن بینالمللی مهرانه زنجان برگزار خواهد شد.
قجر گفت: در آیین اختتامیه از خانواده زندهیاد «شهرام میرآب اقدم» تجلیل خواهد شد و جایزه بزرگ جشنواره نیز که به نام بازیگر فقید «رضا ژیان» است به بهترین اثر در بخش پویانمایی اهدا می شود.
رضا ژیان، هنرمند نامآشنای سینما و تلویزیون، در سال ۱۳۲۸ در زنجان متولد شد. او بازیگر، کارگردان و نویسندهای توانمند بود که در آثار ماندگاری همچون مومیایی ۳ و مسافر ری نقشآفرینی کرد.
این هنرمند محبوب در ۲۷ بهمن ۱۳۸۱ در تهران درگذشت.
نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با حضور ۲۴ اثر با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان در حال برگزاری است.