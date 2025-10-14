به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرپرست اداره کل بهزیستی استان قم در همایش روز جهانی عصای سفید در قم با اشاره به حمایت از ۲۹۶۳ کم بینا و نابینای تحت پوشش بهزیستی استان گفت: روز عصای سفید، برای نشان دادن عزم و اراده افرادی است که هرچند از نعمت بینایی محرومند، اما با چشم دل، برای کسب موفقیت به جنگ با سختی‌ها می‌روند.

حجت الله محمدزاده با تاکید بر ارتباط موثر و سازنده نیرو‌های بهزیستی با مددجویان افزود: وظیفه ما خدمت به مددجویان با تمام توان است.

تجلیل از روشن دلان موفق در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

۱۵ اکتبر به عنوان روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده که امسال با ۲۳ مهرماه مصادف شده است.