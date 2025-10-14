کشف یک قبضه اسلحه شکاری از متخلفان در الیگودرز
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از دستگیری یک متخلف زیست محیطی و کشف و ضبط یک از قبضه اسلحه شکاری قبل از هر گونه اقدام به شکار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز گفت: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره در سطح حوزه استحفاظی، به یک نفر متخلف زیست محیطی برخورد نموده که موفق شدند این متخلف را قبل از انجام هر گونه اقدام به شکار دستگیر کنند.
اصغر بلکی وند افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری و تعداد ۱۳ عدد فشنگ به همراه سایر ادوات شکار کشف وضبط گردید.
بلکی وند اظهار داشت: پرونده این متخلف پس از تنظیم صورتجلسه اولیه تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان از دوستداران محیط زیست درخواست نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند.