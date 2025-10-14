کشف یک قبضه اسلحه شکاری از متخلفان در الیگودرز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از دستگیری یک متخلف زیست محیطی و کشف و ضبط یک از قبضه اسلحه شکاری قبل از هر گونه اقدام به شکار در این شهرستان خبر داد.