مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: طرح رفع تداخلات اراضی در ۱۳۷ روستای مراغه آغاز شده که از این تعداد در ۱۱۹ روستا به پایان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی خرسندی گفت:موضوع تعیین تکلیف اراضی شهرستان مراغه در ۱۵۲ هزار و ۸۲ هکتار به همت کارگروه شهرستانی به کمیسیون استانی رفع تداخلات ارسال شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع این پرونده‌ها تاکنون اراضی مربوط به ۱۱۹ روستا در کمیسیون استانی نهایی و نقشه‌های اصلاحی آنها ابلاغ شده است که این امر گام بزرگی در جهت تثبیت مالکیت کشاورزان و رفع مشکلات حقوقی اراضی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق این قانون علاوه بر حمایت از حقوق کشاورزان زمینه‌ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی و کاهش اختلافات ناشی از تداخل اراضی خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: این شهرستان با ۱۷۲ روستا در جنوب آذربایجان شرقی واقع شده است.