امیری از جابه جایی بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا از مبادی جنوب استان در شش ماه ابتدایی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان گفت: این میزان حمل کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است.
مسعود امیری با اشاره به افزایش ۶۲ درصدی صدور بارنامه نیز افزود: جابهجایی این میزان کالا در قالب ۲۰۴ هزار و ۴۷۱ سفر انجام شده است.
امیری همچنین تصریح کرد: عمده کالاهای حمل شده جنوب استان، هندوانه، گازوئیل، گندم انسانی، برنج و انواع کاشی است.
وی تاکید کرد: ۱۱۰ شرکت حمل و نقل فعال داخلی جنوب استان با بیش از دو هزار و ۲۴۷ راننده باری و دو هزار و ۲۹۴ ناوگان سنگین باری در این مدت، جابهجایی کالاهای حمل شده را بر عهده داشتهاند.
رئیس اداره کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان با بیان اینکه نظارت ویژهای بر عملکرد شرکتهای حملونقل در قالب کمیسیون ماده ۱۲ انجام میشود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره کل اطلاع دهند.