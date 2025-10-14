پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران از صدور پروانه شهرسازی برای دو مجتمع ایستگاهی در محدوده سهروردی واقع در منطقه ۷ پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید مهدی صباغ گفت: این پروژهها در چارچوب سیاستهای کلان شهرداری تهران در حوزه مولدسازی و بهینهسازی اراضی، با هدف ارتقای بهرهوری فضاهای پیرامونی شبکه مترو و افزایش سطح خدمات عمومی برای شهروندان طراحی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه این اراضی سالها بیاستفاده باقی مانده بود، افزود: امروز با رویکردی محلهمحور زمینه مولدسازی و بهرهبرداری از این ظرفیتها فراهم شده تا با اجرای پروژههای کوچک مقیاس مجتمع ایستگاهی علاوه بر تأمین منابع مالی مترو و تسویه پیمانکاران، موجب افزایش کارآمدی در مدیریت شهری باشیم.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران احداث مجتمعهای ایستگاهی کوچک مقیاس را گامی برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان و تقویت پویایی اقتصادی در مناطق دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای تردد شهروندان در محدوده خیابان سهروردی، این پروژهها میتوانند نقشی مؤثر در افزایش سرزندگی شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان ایفاء کنند.