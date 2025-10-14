به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان گفت: مأموران انتظامی شهرستان قصرشیرین در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا، در بازارچه پرویزخان به یک دستگاه خودرو ایسوزو زرد رنگ مشکوک و آن را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو، تعداد ۱۸۷ هزار بسته توتون قاچاق به ارزش تقریبی ۳۴۰ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان از دستگیری یک نفر و معرفی او به دستگاه قضائی خبر داد.