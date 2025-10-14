شاخص کیفیت هوای مشهد در روز سه شنبه با وقوع توفان گرد و غبار، در شرایط «اضطراری» و در آستانه وضعیت «خطرناک» قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با افزایش چشمگیر حجم آلاینده گرد و غبار، شاخص کیفیت هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته به عدد ۲۶۸ رسید که گویای آلودگی هوا در شرایط «اضطرار» و در آستانه ورود به وضعیت بحرانی است.

سعید محمودی افزود: کیفیت هوای همه ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط «اضطرار» و آلوده برای تمامی افراد قرار دارد.

وی با بیان اینکه توفان گرد و غباری امروز از کانون خارجی «قره قوم» در کشور ترکمنستان نشات گرفته است، گفت: شهروندان باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی- تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

محمودی ادامه داد: از ساعت ۱۲ امروز ظهر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تشکیل شده است و به زودی مصوبات این کارگروه به اطلاع عموم خواهد رسید.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

کلانشهر مشهد با چالش جدی آلودگی هوا مواجه است که هم از ۳۰ کانون گرد و غبار داخلی (به وسعت یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار) در خراسان رضوی و هم از دو کانون خارجی در هرات افغانستان و قره‌قوم ترکمنستان نشات می‌گیرد.

گرد و غبار به عنوان یک پدیده نوظهور از محل این منابع، به ویژه در نیمه اول سال، کیفیت هوای شهر مشهد را به شدت کاهش داده بود.