به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با اشاره به اینکه بیست‌ و سوم مهرماه به عنوان روز ملی مبارزه با بیماری سل نام‌گذاری شده گفت: به همین مناسبت پویشی با عنوان یک بعلاوه یک همزمان با سرایر کشور در کهگیلویه و بویراحمد حال اجرا است.

محسن اسدی هدف این پویش، را انتقال دانش و آگاهی به عموم مردم دانست وافزود: هر فرد پس از دریافت اطلاعات و پیام‌های آموزشی مرتبط با سل، این اطلاعات را به یکی از اعضای خانواده، دوستان یا آشنایان خود منتقل کند.

اسدی با بیان اینکه برای این پویش چهار پیام کلیدی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه بیماری سل هنوز در همه استان‌های کشور وجود دارد و همچنان یک اولویت بهداشتی مهم به شمار می‌رود و برخلاف تصور برخی افراد، بیماری سل از چند دهه پیش کاملاً قابل درمان است و درمان آن در کشور در دسترس همگان قرار دارد.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با اشاره به علامت اصلی این بیماری گفت: مهم‌ترین نشانه سل ریوی، سرفه‌ی بیش از دو هفته است و اگر فردی دچار این علائم باشد، باید احتمال ابتلا به سل را نیز در نظر گرفت و برای بررسی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کند.

اسدی ادامه داد: تشخیص و درمان بیماری سل در شبکه بهداشت، خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و هیچ هزینه‌ای از بیماران دریافت نمی‌شود.

وی با بیان این‌که هنوز بیماری سل یکی از چالش‌های مهم سلامت جهانی است، گفت: در حال حاضر حدود یک‌چهارم جمعیت جهان، معادل بیش از دو میلیارد نفر، مبتلا به سل نهفته هستند و نزدیک به پنجاه میلیون نفر نیز به نوع مقاوم به درمان آن دچارند و این آمار نشان می‌دهد توجه و همکاری همگانی برای شناسایی، پیشگیری و درمان این بیماری ضروری است.