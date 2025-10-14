مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مورد برق غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده است.

شناسایی بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مورد برق غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اعلام خبر شناسایی بیش از چهار هزار و ۲۰۰ مورد برق غیرمجاز در لرستان از ابتدای امسال تا کنون افزود: از این تعداد، حدود هزار و ۲۰۰ مورد به انشعاب قانونی تبدیل شده و سایر موارد در دست پیگیری است.

شیرزاد جمشیدی با اشاره به اینکه بخشی از این برق‌های غیرمجاز مربوط به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است، از دستگاه‌های مرتبط خواست برای تعیین‌تکلیف این موارد همکاری لازم را داشته باشند.