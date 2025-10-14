پخش زنده
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «ارمغان ابریشم، مروری بر روابط ایران و چین» گفت: ایران تنها کشوری است که در میان تمدنهای باستانی، چنین پیوند دیرینی با چین داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدابراهیم زارعی در آیین افتتاحیه نمایشگاه «ارمغان ابریشم» با بیان این که روابط ایران و چین به دوره هخامنشی بازمیگردد، گفت: البته در دوره اشکانی و با حضور مهرداد دوم این ارتباط عمق بیشتری یافت؛ مهردادی که شایسته لقب مهرداد بزرگ است.
او افزود: ایران تنها کشوری است که در میان تمدنهای باستانی، چنین پیوند دیرینی با چین داشته است، چه در زمینههای دینی، فرهنگی و اقتصادی. آیینهای زرتشتی و مانوی در این مسیر نقش مهمی در تبادلات معنوی داشتهاند و حتی برخی از شاخههای آیین بودایی از ایران به چین منتقل شده است.
زارعی با اشاره به راههای تاریخی، چون راه ابریشم، راه خراسان و راه شاهی گفت: این مسیرها عامل اصلی مبادلات فرهنگی، تجاری و هنری میان دو ملت بودهاند. در دوران اسلامی، این ارتباطات پررنگتر شد. آثار سفالی، نقاشیها و مینیاتورهای دو فرهنگ بر یکدیگر تأثیر عمیقی گذاشتند و در ۲۰۰۰ سال گذشته، همواره بر پایه احترام متقابل بودهاند.
رئیس پژهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به نمونههایی از همکاریهای هنری ایران و چین اشاره کرد و گفت: در دوران صفوی، شاه عباس تعداد زیادی هنرمند ایرانی را به چین فرستاد. در اردبیل نیز حجم عظیمی از هدایا و آثار چینی گردآوری شد که به ایجاد چینیخانه انجامید. این تعاملات در دوران قاجار نیز ادامه یافت.
او تأکید کرد: امروز نیز روابط فرهنگی و اقتصادی ما با چین صمیمانه است. از سفیر چین درخواست داریم گردشگران چینی را نیز به ایران روانه کنند. پروژه مشترک باستانشناسی ماسوله آغاز شده و نتایج آن میتواند در ثبت جهانی این میراث مؤثر باشد. همچنین کاتالوگ سهزبانه و مجله علمی پارسه در این مسیر گامهای ارزشمندی برداشتهاند.