در تقویم جهانی، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد نامگذاری شده روزی برای یادآوری نقش حیاتی استانداردها در زندگی روزمره ما است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استان کردستان هم با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و مرزی خود، نقش مهمی در تولید و صادرات کالاهای ایرانی داره و رعایت استاندارد، کلید ورود محصولات استان به بازارهای ملی و بینالمللی است.
میخواهیم بدانیم وضعیت استاندارد در کردستان چگونه است، چه چالشهایی وجود دارد و چگونه میتوانیم فرهنگ استاندارد را در جامعه گسترش دهیم.
برای بررسی محورهای یاد شده سحری، مدیر کل استاندارد استان کردستان در خبر صبحدم توضیحاتی ارائه کرد.