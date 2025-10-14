به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استان کردستان هم با ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و مرزی خود، نقش مهمی در تولید و صادرات کالا‌های ایرانی داره و رعایت استاندارد، کلید ورود محصولات استان به بازار‌های ملی و بین‌المللی است.

می‌خواهیم بدانیم وضعیت استاندارد در کردستان چگونه است، چه چالش‌هایی وجود دارد و چگونه می‌توانیم فرهنگ استاندارد را در جامعه گسترش دهیم.

برای بررسی محور‌های یاد شده سحری، مدیر کل استاندارد استان کردستان در خبر صبحدم توضیحاتی ارائه کرد.