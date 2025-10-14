به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جهانگیر شجاعی با بیان اینکه این خدمات به‌طور مستقیم در عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز، همچنین چاه‌های در حال بهره‌برداری تأثیرگذار است، اظهار کرد: مجموع خدمات جانبی فنی و ویژه حفاری که بخشی از فرآیند زنجیره تولید محسوب می‌شود و نقش محوری در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید ایفا می‌کند در این مدت ۳ هزار و ۴۸۶ عملیات بوده است.

وی افزود: شرکت ملی حفاری ایران دو مدیریت خدمات فنی و خدمات ویژه امور مربوط به خدمات جانبی یکپارچه را که ده‌ها نوع خدمات تخصصی خاص است به‌عهده دارد. توانمندی این شرکت از نظر برخورداری از متخصصان مجرب و تجهیزات کاربردی برای انجام خدمات، وجه تمایز ملی حفاری در قیاس با سایر شرکت‌های فعال در این عرصه در منطقه است، زیرا در صنعت حفاری هریک از خدمات از سوی یک شرکت انجام می‌شود و ملی حفاری تنها شرکتی در کشور است که این خدمات را یکپارچه ارائه می‌دهد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه مجموع خدمات فنی در ۶ ماه اول سال ۲ هزار و ۷۶۱ و خدمات ویژه ۷۲۵ مورد به ثبت رسیده است، تصریح کرد: تحقق ۹۴۵ عملیات سیمانکاری چاه‌های نفت و گاز، هزار و ۸۱ عملیات تزریق پذیری، ۱۵۶ عملیات لوله مغزی سیار، ۱۶۱ عملیات آزمایش چاه با ساق مته، ۲۲۷ عملیات لوله‌گذاری چاه، ۸۱ عملیات اسیدکاری گسترده و ویژه، ۵۶ عملیات بهره‌دهی چاه، ۲۵ عملیات نصب آویزه، ۱۱ مورد عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ ۲ هزار و ۷۹۰ متر و ۱۷ مورد حفاری به روش فروتعادلی (UBD) از شمار خدمات فنی در مدت پیش گفته به‌شمار می‌آید.

شجاعی اظهار کرد: ۱۹۹ عملیات نمودارگیری، ۲۶۵ عملیات نمودارگیری از سیال حفاری، ۲۱۸ عملیات چاه‌پیمایی، هفت عملیات مغزه‌گیری، پنج مورد عبور از جداره و عملیات حفاری افقی و جهت‌دار روی ۳۱ حلقه چاه ازجمله خدمات ویژه حفاری در این دوره است.