رئیس حوزه قضایی خان ببین از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک دراین حوزه قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجید علیزاده گفت: سه شب پیش فوت دو کودک ۱۲ و ۷ ساله گزارش شد و مادر این دو کودک علت مرگ آنان را، مسمویت پس از خوردن غذای فست فودی، اعلام کرد.
علیزاده افزود: بلافاصله پرونده در دادگستری خان ببین تشکیل و نمونه برداری از محتویات معده کودکان، باقی مانده غذا و نوشیدنی آنان، انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستیم.
وی ادامه داد: مغازه فست فودی هم فعلا تا تکمیل تحقیقات پلمب است و از تمام مواد اولیه موجود در این مغازه هم، نمونه برداری صورت گرفته و کار بررسی کارشناسی، در حال انجام است.
علیزاده با تاکید بر این که اعلام نظر قطعی، درباره علت دقیق مرگ این کودکان، منوط به نتیجه نمونه برداری هاست؛ افزود: از پزشکی قانونی خواستهایم، زودتر نتیجه آزمایشها را اعلام کند.
وی افزود: آنچه تاکنون ثابت شده این است که مورد دیگری از مسمویت در بین مشتریان ِ همان شب ِ این مغازه فست فودی، به دادگستری و شبکه بهداشت شهرستان، گزارش نشده است.