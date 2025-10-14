پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی در پایتخت خبر داد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت پشتبامها و فضاهای شهری، تا ۱۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی تهران افزوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با حضور در هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی، با اشاره به نقش کلیدی انرژیهای تجدیدپذیر در آینده صنعت برق کشور اظهار کرد: تهران بهعنوان کلانشهر و با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک نیازمند توسعه زیرساختهای نوین انرژی بوده و در این راستا، برنامهریزی وسیعی برای گسترش استفاده از انرژی خورشیدی در سطح شهر انجام شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت پشتبام ساختمانها، ادارات و مراکز عمومی در دستور کار قرار گرفته، افزود: صنعت برق پایتخت با هدف کاهش آلایندهها و بهبود پایداری شبکه، ظرفیت توسعه نیروگاههای خورشیدی تا ۱۵۰۰ مگاوات در سطح شهر تهران را دارد.
مدیرعامل برق پایتخت همچنین بر لزوم همکاری و تعامل شهروندان با این طرح تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در احداث سامانههای خورشیدی نهتنها به صرفهجویی در هزینهها و تولید برق پاک منجر میشود، بلکه به تحقق شهر سبز و پایدار نیز کمک میکند. ما در تلاشیم تا با سادهسازی فرایندهای لازم، مسیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر برای شهروندان هموارتر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی در تهران، گامی مؤثر برای تحقق اهداف ملی در حوزه انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است و چشمانداز روشنی برای آینده انرژی پایتخت ترسیم میکند.
هفتمین کنفرانس نیروگاههای خورشیدی از امروز سه شنبه ۲۲ مهر آغاز به کار کرده است و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.