۲۳ مهر ، روز جهانی زنان روستایی
در روستای دیناروند از توابع شهرستان خرمآباد، بانویی توانمند توانسته با مهاجرت معکوس از شهر به روستا زمینه اشتغال چند نفر را فراهم کند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، ۲۳ مهر ، روز جهانی زنان روستایی نامگذاری شده است .
خانم بیرانوند و همسرش، با راهاندازی واحد تولیدی و ایجاد گلخانهای به مساحت دو هزار متر مربع، این روزها از دل خاک، محصول امید برداشت میکنند.
این گلخانه امسال حدود هفتاد تُن خیار تولید کرده است.
خانم بیرانوند، که پیشتر از شهر به روستا بازگشته، اکنون با اتکا به توان شخصی و حمایت طرحهای توانمندسازی بنیاد علوی علاوه بر خود و همسرش، زمینه اشتغال چند نفر از اهالی روستا را هم فراهم کرده است.
این بانوی کارآفرین نمادی از نقش زنان در پایداری اقتصاد محلی است.
بنیاد علوی در قالب طرح ملی «حیات» تا کنون به دو هزار کارآفرین روستایی در لرستان تسهیلات پرداخت کرده که ۶۰ درصد آنان زنان بودهاند.
آماری که نشان از حرکت جدی بهسمت محوریت زنان در توسعه روستاهای کشور دارد.
گلخانه دیناروند نمونهای موفق از پیوند ایمان، تلاش و سیاستهای توسعه روستامحور است.
روایتی از زنی که مهاجرت معکوس را به فرصت اقتصادی تبدیل کرد و یادآور شد: «ریشهها، همیشه قدرتِ رویش دارند.»