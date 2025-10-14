به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به مناسبت گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی، صبح امروز ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی رشت میزبان مسابقات سخت‌ترین چالش آتش نشانان (Firefighter Combat Challenge) از شهر‌های رشت، لاهیجان، کرج و قزوین بود.

در این چالش سخت و نفس‌گیر، آتش‌نشانان توانمندی‌های خود را در ۶ آیتم عملیاتی شامل: حمل لوله نواری به بالای برج، کشیدن لوله نواری، انتقال صفحه فلزی با پتک، عبور از موانع مارپیچ، عبور از دریچه و پرتاب آب به هدف و حمل آدمک به نمایش گذاشتند.

در پایان این رقابت‌ها در بخش تیمی، تیم آتش نشانی رشت اول شد و تیم‌های کرج و قزوین دوم و سوم شدند.

در بخش انفرادی میثم مرادی از رشت اول و فیروز اسدی از کرج در بخش انفرادی دوم شدند.

موسی طوسی از لاهیجان و سبحان قلیزاده از رشت نیز در بخش انفرادی به طور مشترک سوم شدند.