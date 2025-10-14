پخش زنده
در رقابت «سختترین چالش آتش نشانان کشور» که صبح امروز در رشت برگزار شد، تیم رشت قهرمان این رقابتها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ به مناسبت گرامیداشت روز ملی ایمنی و آتش نشانی، صبح امروز ایستگاه شماره ۳ آتشنشانی رشت میزبان مسابقات سختترین چالش آتش نشانان (Firefighter Combat Challenge) از شهرهای رشت، لاهیجان، کرج و قزوین بود.
در این چالش سخت و نفسگیر، آتشنشانان توانمندیهای خود را در ۶ آیتم عملیاتی شامل: حمل لوله نواری به بالای برج، کشیدن لوله نواری، انتقال صفحه فلزی با پتک، عبور از موانع مارپیچ، عبور از دریچه و پرتاب آب به هدف و حمل آدمک به نمایش گذاشتند.
در پایان این رقابتها در بخش تیمی، تیم آتش نشانی رشت اول شد و تیمهای کرج و قزوین دوم و سوم شدند.
در بخش انفرادی میثم مرادی از رشت اول و فیروز اسدی از کرج در بخش انفرادی دوم شدند.
موسی طوسی از لاهیجان و سبحان قلیزاده از رشت نیز در بخش انفرادی به طور مشترک سوم شدند.