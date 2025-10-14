

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست با جمعی از کارآفرینان و فعالان بخش کشاورزی با بیان اینکه ایران می‌تواند به قطب محصولات غذایی منطقه تبدیل شود، تصریح کرد: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم با استفاده از برند حلال ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی، به هاب امنیت غذایی در منطقه تبدیل شویم.

وزیر جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی اظهار داشت: ما بر شفافیت، دیپلماسی فعال و پیشبرد کشت فراسرزمینی تأکید داریم و کشت فراسرزمینی که پیش از این در حد حرف بود، امروز به مرحله عمل رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش غذا و کشاورزی در دنیا تغییر کرده و نیازمند سرمایه‌گذاری است، افزود: ما فرصت‌هایی را در کشور‌های دیگر فراهم کرده‌ایم و آمادگی داریم در ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور‌های دیگر کشاورزی کنیم که طرح ۲۰۰ هزار هکتاری در روسیه بزودی اجرایی می‌شود.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع درخواست تاجران صادرکننده برای رفع تعهد ارزی پرداخت و با اشاره به سابقه فعالیت خود در کمیسیون بودجه، تصریح کرد: شخصاً معتقدم رفع تعهد ارزی باید حذف شود و ما مدافع این مسئله نیستیم. البته باید توجه داشت تا زمانی که امنیت غذایی از طریق کالابرگ در سفره مردم تضمین نشده، حذف کامل آن می‌تواند امنیت غذایی را زیر سؤال ببرد. با این حال، ما می‌توانیم با سازوکار‌های دیگری غیر از تعهد ارزی، این امنیت غذایی را تأمین کنیم و این فرآیند را به صورت تدریجی پیش ببریم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر لزوم تسهیل واردات نهاده‌ها تاکید کرد و گفت: کسانی که تمایل دارند در زمینه واردات نهاده‌ها همکاری کنند، دیگر نیاز به ارائه سوابق گذشته ندارند و می‌توانند بلافاصله ثبت‌نام و فعالیت خود را آغاز کنند.