به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خبرگزاری شهاب، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد اعلام کرد که هزینه بازسازی نوار غزه حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این نهاد بین المللی افزود: برای بازسازی خرابی‌های غزه تنها در ۲ سال آینده حدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز است. جنگ غزه حدود ۵۰ میلیون تن آوار برجای گذاشت. در این مدت ۴۲۵ هزار واحد مسکونی آسیب دید و یا به طور کامل ویران شد.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد با اشاره به اینکه طی عملیات آوار برداری انتظار می‌رود که اجساد زیادی یافت شود، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت نوار غزه یک روند طولانی مدت و پیچیده است و به زمان زیادی نیاز دارد. ۸۴ درصد ساختمان‌های غزه در دوران جنگ آسیب دیدند.

فرحان عزیز حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: «دبیرکل سازمان ملل از اجرای مداوم آتش‌بس در غزه، بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، از جمله آزادی گروگان‌های اسرائیلی و بازداشت‌شدگان فلسطینی استقبال می‌کند.

وی افزود: دبیرکل از دولت‌های قطر، مصر، ایالات متحده و ترکیه به خاطر تلاش‌های مداوم میانجیگری آنها قدردانی و نقش ضروری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) را در تضمین انجام شدن ایمن و انسانی همه آزادی‌ها تصدیق می‌کند.»

معاون سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: با اجرای آتش‌بس، مردم غزه و اسرائیل پس از ماه‌ها ویرانی، اکنون روزنه‌ای از امید به آرامش را پس از ماه‌ها ویرانی احساس می‌کنند. سازمان ملل و شرکای بشردوستانه آن نیز به‌سرعت در حال گسترش عملیات امداد در سراسر غزه هستند.

فرحان عزیز حق افزود: آژانس‌های سازمان ملل متحد در حال دسترسی به مناطقی هستند که ماه‌ها ارتباط با آنها قطع شده بود و کمک‌های حیاتی را به مردم ارائه می‌دهند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده اولین گام اساسی در تثبیت شرایط و احیای کرامت انسانی اولیه است، اما نیاز‌ها همچنان گسترده است و دسترسی پایدار به بودجه ضروری است. دبیرکل از همه طرفین می‌خواهد که آتش‌بس را تثبیت و آن را به صلح پایدار تبدیل کنند.

این سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل ««از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهد تا از این فرصت استفاده کنند و یک فرآیند سیاسی معتبر را از سر بگیرند که می‌تواند به ایجاد دو کشور مستقل، دارای حاکمیت و دموکراتیک، اسرائیل و فلسطین، منجر شود که در کنار هم در صلح و امنیت در مرز‌های امن و شناخته شده خود بر اساس خطوط مرزی پیش از ۱۹۶۷، با اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت هر دو کشور - مطابق با قوانین بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و سایر توافقات مربوطه - زندگی کنند.»

مذاکرات غیر مستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم اسرائیل برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد. این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و برای دستیابی به توافق آتش بس پیشنهادی ترامپ برگزار و در روز نخست فضای آن مثبت ارزیابی و اعلام شد و احتمالا توافق تا روز پنجشنبه یا جمعه (۱۷ و۱۸ مهر) نهایی می‌شود.

با ادامه گفت‌و‌گو‌های غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. پس از آن اعلام شد دو طرف در مورد فهرست تبادل اسیران در حال رایزنی غیرمستقیم هستند و نهایتا طبق توافق، عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز شد. در پی این تحولات، توافق موسوم به صلح غزه دوشنبه ۲۱ مهر در شرم الشیخ مصر با حضور سران بیش از ۲۰ کشور جهان امضا شد.