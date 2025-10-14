برخورد پراید با پژو ۴۰۵ در جاده استهبان به شیراز، چهار مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف ۲ خودروی سواری در جاده استهبان به شیراز، با چهار مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳۰ جاده استهبان به شیراز فرعی روستای خیر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

محمدجواد خیرات افزود: نجاتگران پس از کنترل صحنه و ایمن سازی، اقدامات اولیه را بر روی ۲ مصدوم مرد و ۲ مصدوم زن انجام و سپس آنان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.