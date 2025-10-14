به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با آغاز فصل سرد و کاهش محسوس دما در اکثر نقاط کشور، استفاده از وسایل گرمایشی همچون بخاری‌های گازی، نفتی، شومینه و دیگر تجهیزات افزایش چشمگیری یافته است.

این مسئله در کنار گرمای لازم، ممکن است خطراتی را نیز به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آن، مسمومیت با گاز مونوکسید کربن است. این گاز بی‌بو و بی‌رنگ می‌تواند به سرعت سلامت افراد را تهدید کند و در مواردی منجر به مرگ شود. به همین دلیل، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این خصوص، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد با انتشار توصیه‌هایی، ضمن هشدار نسبت به خطرات گاز مونوکسید کربن، از شهروندان خواست توجه ویژه‌ای به ایمنی وسایل گرمایشی خود داشته باشند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد توصیه کرد: با پیش‌بینی کاهش دما در اکثر نقاط کشور و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، احتمال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به شدت افزایش می‌یابد. به همین دلیل، ضروری است هنگام استفاده از این وسایل، حتما راهی برای گردش هوای مناسب در نظر گرفته شود تا از انباشت گاز مونوکسید کربن جلوگیری شود.

بی‌احتیاطی و ناآگاهی در راه‌اندازی وسایل گرمایشی می‌تواند باعث عملکرد نادرست آنها شود که این امر بسیار خطرناک است. در این مورد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی مهاباد از تمامی شهروندان خواسته قبل از روشن‌کردن وسایل گرمایشی، از ایمن بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

در ادامه توصیه‌ها به شهروندان یادآوری شده است که گاز مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است و مسمومیت با آن علائمی مانند ضعف و بی‌حالی، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ، ایجاد حالت دوبینی و کاهش سطح هوشیاری دارد. در موارد شدید، فرد دچار تشنج، بیهوشی و حتی کما می‌شود که می‌تواند به مرگ منجر گردد.

در پایان اشاره شد که شهروندان اگر با فردی مواجه شدند که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده است و دارای علایم گاز گرفتگی بود، بلافاصله با اورژانس و آتش‌نشانی تماس گرفته و در اولین فرصت او را از محیط آلوده خارج و به فضای باز منتقل کنند.