ماموریت موفقیت آمیز نجات خرس قهوهای گرفتار شده در تله
خرس قهوه ای ۵ ساله که در باغ سیب گرفتار تله شده بود، با عملیات سریع کارشناسان محیطبانان و دامپزشک به آغوش طبیعت بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: براساس گزارش مردمی صبح امروز، یک قلاده خرس قهوهای حدود ۵ ساله در حاشیه منطقه حفاظتشده دنا دریکی از باغهای سیب گرفتار تله شده بود.
عبدال دیانتی نسب گفت: ستاد عملیات اداره کل با محوریت معاونت محیط طبیعی، فوری متشکل از کارشناسان محیطبان و دامپزشک، به محل گزارش اعزام میکنند. خرس را بیهوش و از تله آزاد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: بررسیهای میدانی و اولیه نشان از آن داشت که خرس از ناحیه کمر درگیر تله سیم خاردار) شده است.
دیانتی نسب تصریح کرد: تنها راه نجات خرس بیهوش کردن آن بود فلذا همکاران محیط طبیعی با همراهی دامپزشک مستقر در محل، ابتدا خرس را بیهوش نموده و سپس از تله رهایش کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست افزود: معاینه بالینی نشان از این داشت که خرس از ناحیه کمر زخمی شده، اما زخم ایجاد شده زیاد عمیق و کاری نبوده است.
دیانتی نسب گفت: با تائید نظر دامپزشک وضعیت خرس مناسب تشخیص داده شد و با حضور نماینده دادستان دنا به منطقه امن منتقل شد و سالم به دامان طبیعت رها سازی شد.
وی ضمن تشکر از همکاری مردم گفت: خرس جانوری است که بیش از ۹۰ درصد انرژی خود را با خوردن گیاهان و میوهها تامین میکند و اکنون که فصل برداشت میوه هاست حیات وحش خصوصا" خرس درحاشیه باغها ممکن است دیده شوند فلذا از مردم طبیعت دوست تقاضامندیم درصورت مشاهده هرگونه حیات وحش در اطراف باغها و مزارع کشاورزی خود موضوع را به سامانه رایگان ۱۵۴۰ یا به نزدیکاترین محیطبانی اطلاع دهند.
