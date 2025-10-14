خرس قهو‌ه ای ۵ ساله که در باغ سیب گرفتار تله شده بود، با عملیات سریع کارشناسان محیط‌بانان و دامپزشک به آغوش طبیعت بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: براساس گزارش مردمی صبح امروز، یک قلاده خرس قهوه‌ای حدود ۵ ساله در حاشیه منطقه حفاظت‌شده دنا دریکی از باغ‌های سیب گرفتار تله شده بود.

عبدال دیانتی نسب گفت: ستاد عملیات اداره کل با محوریت معاونت محیط طبیعی، فوری متشکل از کارشناسان محیط‌بان و دامپزشک، به محل گزارش اعزام می‌کنند. خرس را بیهوش و از تله آزاد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: بررسی‌های میدانی و اولیه نشان از آن داشت که خرس از ناحیه کمر درگیر تله سیم خاردار) شده است.

دیانتی نسب تصریح کرد: تنها راه نجات خرس بیهوش کردن آن بود فلذا همکاران محیط طبیعی با همراهی دامپزشک مستقر در محل، ابتدا خرس را بیهوش نموده و سپس از تله رهایش کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست افزود: معاینه بالینی نشان از این داشت که خرس از ناحیه کمر زخمی شده، اما زخم ایجاد شده زیاد عمیق و کاری نبوده است.

دیانتی نسب گفت: با تائید نظر دامپزشک وضعیت خرس مناسب تشخیص داده شد و با حضور نماینده دادستان دنا به منطقه امن منتقل شد و سالم به دامان طبیعت رها سازی شد.