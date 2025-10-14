

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود که مسابقات والیبال این بازی‌ها از ۲۷ مهر تا هفتم آبان پیگیری خواهد شد.

آخرین تمرین تیم‌های والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ و تمرین تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال پسر از ساعت ۱۱:۳۰ فردا (چهارشنبه ۲۳ مهرماه) در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

بر این اساس اصحاب رسانه می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح با حضور در سالن والیبال محمدرضا یزدانی‌خرم واقع فدراسیون والیبال در مجموعه ورزشی آزادی تهران ابتدا در تمرینات تیم ملی دختران و سپس در تمرینات تیم ملی پسران حضور پیدا کنند.

همراه داشتن کارت پوشش خبری وزارت ورزش و جوانان در این تمرین برای اصحاب رسانه الزامی است.

تیم‌های والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر راهی بحرین می‌شوند.