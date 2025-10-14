به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای اسلامی روستای فراشیان جغتای گفت: جشنواره روز روستا و عشایر با هدف معرفی و پاسداشت فرهنگ و تولیدات محلی، میزبان بیش از ۲۰ غرفه مختلف بود.

محسن احمدی پور افزود. در این غرفه‌ ها، اهالی منطقه محصولات و تولیدات دست ساز خانگی خود را به نمایش گذاشتند و به فروش رساندند که یکی از بخش‌ های پرطرفدار این جشنواره، غرفه تهیه و پخت نان محلی بود و توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد.

وی ادامه داد. در کنار بخش اقتصادی، برنامه‌ های فرهنگی و هنری نیز رنگ و بوی ویژه‌ ای به این مراسم بخشیده بود و دانش‌ آموزان نیز با اجرای سرود‌های دسته‌ جمعی و دکلمه‌ خوانی و انجام بازی‌ های بومی و محلی، نقش پررنگی در پاسداشت این روز و زنده نگه داشتن سنت‌ های اصیل منطقه ایفا کردند.

این جشنواره، فرصت ارزشمندی برای نمایش ظرفیت‌ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستای فراشیان و تجلیل از سبک زندگی روستایی و عشایری بود.