به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دنا گفت: پویش غنی سازی مراتع کاشت بذر گیاهی در منطقه شبلیز بخش پاتاوه غنی سازی مراتع شبلیز بخش پاتاوه با کاشت بذر گیاهی در حال اجرا است

سید محمد علی مرتضوی افزود: پویش کشت گیاهان دارویی آنغوزه و باریچه وجاشیر به صورت کپه کاری و بذرکاری در سطح ۱۰ هزار هکتار مزارع شبلیز بخش پاتاوه اجرا شد.

مرتضوی اضافه کرد: این طرح مشارکتی با همکاری کمیته امداد بخش پاتاوه با حضور ۱۵۰ مددجوی کمیته امداد مدر منطقه شبلیز بخش پاتاوه اجرا شد.

وی با بیان اینکه یکی از غنی‌ترین مراتع شهرستان مراتع شبلیز بخش پاتاوه است ادامه داد: با اجرای این طرح علاوه بر احیای مراتع، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی و درآمدزایی مردم محلی دارد.

رئیس کمیته امداد بخش پاتاوه هم گفت: این پویش توسط ۶۰ درصد از مددجویان بخش پاتاوه در منطقه عشایری اجرا می‌شود.

پروانه افزود: کمیته امداد هم آمادگی دارد به مددجویان تسهیلات در زمینه کشت دارو‌های گیاهی پرداخت کند.