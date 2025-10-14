مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری همدان گفت: اعضای ۱۰ باند سرقت، طی شش ماه نخست امسال توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسلم مخفی در کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت این استان با اعلام کاهش ۱۴ درصدی سرقت در همدان افزود: اقدامات پلیس در این خصوص بازدارند است.

او با بیان اینکه موضوع خود مراقبتی و پیشگیری در حوزه سرقت بسیار حائز اهمیت است تصریح کرد: ایجاد پارکینگ‌های عمومی در شهر برای جلوگیری از سرقت خودرو‌ها و محتویات داخل آن‌ها ضروری است.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری همدان به اقدامات قابل توجه در افزایش کمی و کیفی پایش تصویری در شهر‌ها و روستا‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است مجتمع‌های مسکونی تجهیز به دوربین را جدی بگیرند که این موضوع در دستور کار است.

مسلم مخفی با اشاره به کم توجهی برخی کسبه و بخش خصوصی به هشدار‌های پلیس در خصوص خود مراقبتی افزود: بدون مماشات این ترک فعل‌ها را به دستگاه قضایی منعکس می‌کنیم و انتظار است برخورد جدی صورت گیرد.

او تصریح کرد: گزارش پلیس در خصوص عدم توجه مدیران در این حوزه رسیدگی و پیگیری خواهد شد.