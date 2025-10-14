پخش زنده
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از تجربیات جنگ ۱۲ روزه نباید به راحتی گذشت، زیرا برای محیطهای دانشگاهی، دانشجویان و فعالان سایبری درسآموز است، گفت: باید این مباحث را در کلاسهای دانشگاه درس داد و تجربه اندوزی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (۲۲ مهر) در سخنانی در همایش ملی پایش امنیت سایبری گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه با مجموعهای از اقدامات دشمن مواجه بودیم که در نوع خودش بیسابقه بود.
وی با بیان اینکه از تجربیات این جنگ نباید به راحتی گذشت چرا که برای محیطهای دانشگاهی و دانشجویان و فعالان سایبری درسآموز است، اظهار داشت: گاهی برخی موضوعات را تحت عنوان مسائل امنیتی باز نمیکنیم و از آن بهراحتی میگذریم، اما بنظرم باید این مباحث را تشریح کرد و در کلاسهای دانشگاه درس داد و تجربه اندوزی کرد.
شیخی یکی از مهمترین چالشهای آینده در مسئله امنیت سایبری را نیرو انسانی برشمرد و گفت: متأسفانه در نگه داشت و به کارگیری نیروهای جوان به خوبی عمل نکردیم؛ باید از خودمان بپرسیم برای جذب زبدهترین نیروها و برای تربیت نیرو چه کردهایم؟ من چند سال قبل مطرح کرده بودم که در دانشگاههای مختلف دنیا تربیت نیروهای زبده سایبری در حال انجام است و از میان دانشجویان استعدادیابی کرده و نیرو جذب میکنند.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ما با چنین دشمنی مواجهیم و با اینها گلاویز شدیم؛ باید متناسب با دشمن رفتار ما هم تغییر کند و سندی برای پرورش استعدادها تدوین کنیم؛ خوشبختانه ستاد توسعه افتا در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و با اهتمامی که آقای عارف معاون اول رئیسجمهور دارند، برنامههای مفصلی خواهیم داشت تا خلأها را جبران کنیم.
وی به اکوسیستم امنیت سایبری و زیست بوم آن اشاره و با بیان اینکه باید روند آن از آنچه الان هست آسانتر و روانتر باشد، گفت: باید فرایند کسب و کار در حوزههای امنیت سایبری را تسهیل کنیم که الان در این نقطه نیستیم و باید فکری کنیم؛ نکته بعدی، بحث بکارگیری فناوری است. ما باید خودمان را برای تهدیداتی گستردهتر آماده کنیم.
شیخی افزود: ما در پژوهشگاه فناوری اطلاعات درحال کار روی این مسائل هستیم و باید از متخصصترین افراد کمک بخواهیم و فرایندها را بازنگری کنیم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث IOT اشاره و تصریح کرد: در چند سال گذشته خودروهای زیادی از چین وارد رژیم صهیونیستی شد، اما بعد از مدتی فهمیدند این خودروها در حال جمع آوری اطلاعات هستند و پس از اطلاع از این، موضوع واردات آن را کنترل کردند؛ آیا ما در حوزه IOT آسیب پذیر نیستیم؟ قطعاً هستیم و باید فکری کنیم و اگر علم این کار را نداشته باشیم ضربه میخوریم.
شیخی خاطرنشان کرد: ما در وزارت ارتباطات، بحث امنیت را جدی گرفتیم و از هر پیشنهادی استقبال میکنیم. بحث نتورکینگ و دانشگاهها خیلی مهم هستند و باید نیروهای توانمند و خوشفکر را جذب و حفظ کنیم.