به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین تکریم و معارفه چند تن از مدیران ساترا با حضور جواد رمضان‌نژاد رئیس ساترا، علی وحیدی قائم‌مقام مرکز طرح، برنامه و بودجه و محمد رستگار قائم‌مقام معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی، معاونان و برخی مدیران ساترا برگزار شد.

در این مراسم جعفر صادقی که پیش از این به‌عنوان مدیر ارزیابی و رتبه‌بندی ساترا مشغول به فعالیت بود، به‌عنوان سرپرست اداره کل اطلاعات و برنامه‌ریزی و حسین گل‌محمدی به عنوان مدیرکل فناورى و سامانه‌هاى نوین ساترا منصوب شدند.

همچنین سیدمرتضی عمادی‌سرخی به‌عنوان سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی و محدثه افضلی به‌عنوان سرپرست آموزش و مدیریت فرهنگ‌سازی ساترا معرفی شدند.

الهه بهمن‌یار نیز به‌عنوان سرپرست مدیریت صدور مجوز و محمدطاهر افضلی به‌عنوان سرپرست مدیریت مالکیت فکری و حفاظت از داده ساترا منصوب شدند.

پایان‌بخش این مراسم تقدیر و قدردانی رئیس ساترا از زحمات محمدرضا سلمانی مدیرکل سابق اطلاعات و برنامه‌ریزی، احسان محمدنژاد مدیرکل سابق توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی، سیدمهدی حسینی مدیر سابق آموزش و مدیریت فرهنگ‌سازی و حسن مقتدری‌اصفهانی مدیر سابق صدور مجوز ساترا بود.