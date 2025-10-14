به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بخشدار مرکزی شهرستان پاسارگاد گفت: جشنواره روستایی عشایری با حضور طوایف و اهالی روستا‌های مختلف بخش مرکزی این شهرستان برگزار شد.

شریعتی افزود: نواختن ساز و دهل، چوب بازی، پخت انواع آش‌ها و توزیع بین شرکت کنندگان، بازی‌های بومی و محلی مانند طناب کشی، نی نوازی و اجرای نمایشنامه از برنامه‌هایی بود که در این جشنواره به اجرا در آمد.

وی بیان کرد: شهرستان پاسارگاد از ۳۳ هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۱ هزار نفر در ۳۶ روستا و نزدیک به سه هزار نفر نیز به صورت عشایری ساکن هستند.