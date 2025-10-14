پخش زنده
امروز: -
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت تیم داوری ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دو تیم سلانگور مالزی و پرسیب باندانگ هند از گروه G مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ پنجشنبه ۱۵ در سنگاپور برگزار میشود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، فرهاد فرهادپور و علی احمدی به عنوان کمکهای وی قضات این بازی را برعهده دارند. همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این بازی حضور دارد.
ناظر داوری از یمن و نماینده مسابقه از چین تایپه انتخاب شده است.