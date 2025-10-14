۴۰ دانشجوی خارجی در گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آموزشی گروه میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:این تعداد شامل ۳۴ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۶ دانشجوی دکتری تخصصی است و عمده این دانشجویان از کشور عراق هستند.

دکتر هادی فارسیانی افزود: پیش‌بینی می‌شود با پذیرش جدید در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه به حدود ۶۰ نفر افزایش یابد.

وی افزود : تلاش داریم با جذب دانشجویان بین‌الملل، گسترش رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه، سطح علمی و آموزشی این گروه را به‌طور چشمگیری ارتقا دهیم.