به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: در جریان گشت مشترک شبکه دامپزشکی سبزوار با نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مدیریت جهاد کشاورزی و پلیس اماکن، ماموران به یک واحد مرغ‌ فروشی که به‌صورت غیرمجاز اقدام به قطعه‌بندی گوشت می‌کرد، مشکوک شدند.

دکتر برات‌ الله زیدآبادی امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود: با توجه به بسته بودن درب محل و فعالیت غیرمجاز و عدم همکاری واحدصنفی، موضوع با هماهنگی مقام دادستانی پیگیری و پس از بازرسی از محل، مقدار ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قطعه‌ بندی‌ شده غیرمجاز کشف و توقیف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار با بیان اینکه واحد متخلف مهر و موم شد، بیان کرد: دامپزشکی در راستای تامین سلامت عمومی جامعه با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه نگهداری، قطعه‌ بندی و عرضه فرآورده‌ های خام دامی بدون مجوز قانونی، قاطعانه برخورد می کند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد، یکی از قطب های دامپروری و تولید گوشت قرمز و سفید در خراسان رضوی است.

این شهرستان دارای ۲۵۰ هزار رأس دام سبک، ۱۳ هزار رأس دام سنگین و سه هزار نفر شتر است.