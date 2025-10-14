پخش زنده
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور مجلس هشدار داد که ایجاد شکافهای قومی و مذهبی از سوی دشمنان برای تضعیف کشور به شدت افزایش یافته و مسئولان باید هوشیار باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: دشمن سفاک و زورگو بعد از ناتوانی در عرصه نظامی، تمام تلاش خود را برای ایجاد افتراق و تفرقه قومی و مذهبی متمرکز کرده است و سعی بر این دارد با ایجاد و تعمیق شکافهای قومی و مذهبی، قدرت کشور را تقلیل دهد لذا هوشیاری همگان برای مقابله با این توطئه دشمن یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در چنین شرایطی حساسی چند روز قبل در جریان بازی فوتبال در ارومیه، شاهد اتفاقاتی بودیم که دشمن به دنبال آن است. توهین و شعارهای هنجارشکنانه علیه کردها به عنوان اصیلترین نژاد آریایی در جریان بازی فوتبال توسط عدهای اجیر شده که در ارومیه و در ادامه سریال جریانهای پانترک، وحدتشکن رفتارهای زشت و دشمن شادکنی را انجام دادند که باید به شدت با آن برخورد شود، زیرا این رفتار و ادامه آن میتواند باعث عکسالعملهایی شود که سرنخ مشکلات و معضلات جدی در استان و حتی کشور باشد.
وی تصریح کرد: مردم نجیب آذربایجان غربی اعم از کرد و ترک در کنار هم، برادرانه زندگی مسالمتآمیزی دارند که قابلتقدیر است و مسئولان امر نباید اجازه دهند جریانهای منحرف قومی و مذهبی، این وحدت و اتحاد را با خدشه مواجه سازد.
عثمانی اظهار کرد: در این میان سکوت برخی مسئولان و برخورد تساهل و تسامحگونه با این موضوع از هیچکس پذیرفته نیست و باید عاملان این اختلافافکنی شناسایی محاکمه و ریشهکن شوند.
وی یادآور شد: جای بسی تاسف است که عدم شایستهسالاری و تبعیض در استان ما همچنان قاعده بازی در تیم مدیریتی استان است، در شرایطی که به انتخابات شوراهای اسلامی نزدیک میشویم همین اتفاق علامت روشنی برای حساسیت نهادهای مربوطه و هیئتهای اجرایی و نظارت در برخورد جدی با قومگرایان است.
عثمانی تاکید کرد: نباید اجازه داد افرادی که قومگرا هستند و بویی از ملیگرایی نبردهاند وارد عرصه کاندیداتوری در انتخابات شوراها شوند. کسانی که حساسیت قومی و مذهبی استان ما را درک نمیکنند نباید در منصبهای مهم و حساس قرار گیرند و اصولا نباید زمینه حضور آنان فراهم شود.