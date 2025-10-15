پخش زنده
برخی از روش های طبیعی و تمرینات ورزشی برای ماهیچه های صورت می توانند به چاقی صورت کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، لاغر شدن صورت یکی از شایعترین مشکلاتی است که اغلب مردان و زنان در سراسر جهان با آن روبه رو هستند و برای درمان آن تلاش میکنند.
بسیاری از ما با کوچکترین تغییر دربرنامه و رژیم غذایی مان با لاغری صورت رو به رو میشویم به طور کلی لاغر شدن صورت از آن دست مشکلاتی است که کمتر کسی هست که آن را تجربه نکرده باشد. کافی است تمرینات سنگین ورزشی را از سر بگیریم تا در کوتاهترین زمان ممکن جذابیت و زیبایی صورت مان را از دست بدهیم و صورتمان لاغر شود.
به جای استفاده از این شیوه های مضرو پرداخت هزینههای هنگفت، به توصیه درمانگران طب سنتی و نسخههای گیاهی و طبیعی آنها عمل کنید تا بدون عارضه و نگرانی صورت پر و زیبایی داشته باشید.
ماساژ صورت از موثرترین راههای چاق شدن صورت:
یکی از بهترین روشها برای چاق شدن صورت ماساژ هر شب صورت قبل از خواب با روغن بادام، روغن زیتون و روغن نارگیل است.
برای چاق شدن صورت و گونهها میتوانید هر روز پوست خود را با روغن جوانه گندم ماساژ دهید تا در عرض یک هفته صورت چاقتر و تپلتر داشته باشید.
برای سریع چاق شدن صورت هر روز صورت خود را با شیر سرد به مدت ۲۰ دقیقه ماساژ دهید و اجازه دهید شیر ۵ دقیقه بر روی صورت بماند و سپس با آب گرم صورت خود را بشویید.
برای چاق شدن صورت از چینیها کمک بگیرید:
اگر میخواهید از روشی خیلی سریع برای پر شدن صورت تان استفاده کنید، پیشنهاد میکنیم با یک متخصص طب سوزنی مشورت کنید. درمانگران طب سوزنی، از سوزنهای ظریف طب سوزنی برای بهتر شدن جریان گردش خون صورت و تولید کلاژن بیشتر استفاده میکنند، این روش با افزایش خونرسانی به صورت به افزایش و تولید کلاژن پوست نیز کمک میکند و به تقویت عضلات صورت و خوش فرم شدن این عضلات میپردازد. با کمک طب سوزنی در مدتی کوتاه و کمتر از یک ماه میتوانید صورت پر و زیبایی داشته باشید.
تکنیک ورزشی برای چاق شدن صورت:
یکی از بهترین روشها برای چاق شدن صورت استفاده از تکنیکهای ورزشی است.
روش انجام:
روی صندلی بنشینید و روی عضلات صورت تمرکز کنید.
سپس لبها را تا جایی که میتوانید جمع کنید و آن را به مدت ۵ ثانیه در همین حالت نگه دارید.
سپس بدون آنکه لبهای تان از هم باز شود و دندانهای تان دیده شود لبخند بزنید و سعی کنید خط لبخند را بلند و بلندتر کنید.
لبها را به مدت ۵ ثانیه در این وضع نگه دارید و این تمرین را ۱۵ بار تکرار کنید.
بعد از اجرای پانزدهمین حرکت خواهید دید که عضلات صورت تان احساس خستگی میکنند.
خستگی عضلات صورت بهترین نشانه برای بهبود خونرسانی و جریان گردش خون به سلولهای صورت است.
برای این کار هر روز کمتر از ۲۰ دقیقه را به این کار اختصاص دهید و در ۲ نوبت این تکنیک را اجرا کنید.
برای چاق شدن صورت چه بخوریم؟
میوهها و سبزیجات:
میوهها و سبزیجات سرشار از فیبر بوده و باعث آبرسانی بهتر به سلولهای پوستی صورت میشود همچنین با خوردن میوهها شما احساس سیری میکنید و کمتر سراغ تنقلات و مواد غذایی خشک مانند انواع فست فودها میروید.
هویج یکی از بهترین میوه های کم کالری و آبرسان است که میتوانید در طول روز آن را در میان وعدههای غذایی تان مصرف کنید. این روند را تا یک هفته ادامه دهید تا بتوانید از این روش برای آبرسانی بهتر به سلولهای پوستی صورت تان بهره بگیرید.
مصرف مغزهای روغنی یکی از بهترین روشها برای پرتر به نظر رسیدن عضلات صورت است. گنجاندن حب ۴ مغز به برنامه و رژیم غذایی یکی از روشهای بی عارضه و طبیعی برای پر کردن صورت است. برای تهیه این حب نیاز به مغز پسته، بادام، فندق و خرما دارید.
روش تهیه حب برای چاقی صورت
۴ عدد از هر یک از این مغزها (پسته، بادام، فندق) را با ۲ عدد خرما ترکیب کنید و آنها را به صورت خمیری نرم درآورید، به جای استفاده از خرما از شیره خرما نیز میتوانید استفاده کنید.
از این خمیر حبهای کوچک و گرد تهیه کنید و در طول روز ۵ تا ۱۰ عدد از این حبها را بخورید.
هر شب سالاد کاهو و جوانه گندم بخورید:
در وعدههای غذایی به ویژه وعده شام سالاد کاهو و جوانه گندم بگنجانید و تاثیر آن را بر افزایش نشاط و شادابی صورت و پر شدن و چاق به نظر رسیدن آن ببینید.
جوانه گندم با داشتن ویتامین E و ویتامینهای B تاثیر زیادی در آبرسانی و افزایش آب میان بافتی دارد.
همچنین میتوانید پودر تهیه شده از جوانه گندم را با ماست ترکیب کنید و بعد از خوردن یک وعده غذایی ۲ قاشق از آن را بخورید. اگر میخواهید تنها صورت تان چاق شود به خوردن حداکثر ۲ قاشق جوانه گندم و ماست بعد از یک وعده غذایی اکتفا کنید، زیرا خوردن بیش از حد آن موجب چاقی میشود.
نوشیدن آب و چاقی صورت
نوشیدن آب در طول روز اثر معجزه گری روی پوست و چاقی صورت دارد، به ویژه در شرایطی که مشغول تمرینات ورزشی و بدنسازی هستید. مردان و زنانی که به طورمنظم ورزش میکنند با لاغری صورت مواجه میشوند و بعد از مدتی احساس میکنند که زیبایی اولیه صورت شان از بین رفته است.
نوشیدن مقدار مناسب آب به این افراد کمک میکند آب میان بافتی سلولهای صورت تامین شود و به این ترتیب به چاقتر شدن صورت و پرحجم شدن عضلات آن کمک کند.
ماسکهای مفید برای چاقی صورت
چاق شدن صورت با معجون شگفت آور خیار و گلابی
خیار خواص بسیاری برای لطافت پوست و آبرسانی به سلولهای سطحی پوست دارد و استفاده موضعی و خوراکی از این میوه میتواند به آبرسانی سلولهای پوستی کمک میکند. برای اثر بیشتر این میوه از ماسک آن استفاده کنید به این ترتیب میتوانید در عرض ۲ هفته با آبرسانی به سلولهای پوست و افزایش آب میان بافتی به پرتر به نظر رسیدن صورت تان کمک کنید.
نحوه استفاده از ماسک خیار
این میوه را به صورت رنده شده و به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست خود بگذارید.
میتوانید از گلاب مرغوب نیز برای این کار استفاده کنید.
تنها کافی است که گلاب را روی پوست صورت کمپرس کنید.
این کار را ۲۰ دقیقه و هفتهای سه بار انجام دهید.
ماسک گل رس
یکی از قدیمیترین ماسکهای طبیعی که مردم هند، مصر و چین از آن برای افزایش زیبایی و جوانسازی پوست شان استفاده میکردند ماسک گل رس است. در طب سنتی ایران نیز نسخههای مختلفی برای گل رس وجود دارد که از آن برای حفظ شادابی و نشاط پوست و مو استفاده میکنند.
گذاشتن این ماسک روی پوست حتی موجب تقویت عضلات و از بین رفتن افتادگیها و شل شدگیهای پوست و ماهیچههای صورت میشود و به این ترتیب به پرتر به نظر رسیدن صورت کمک میکند.
طرز تهیه ماسک خاک رس برای چاقی صورت:
ماسک گل رس از ترکیب خاک الک شده و نرم شده و گلاب خالص و طبیعی به دست میآید. برای تهیه این ماسک:
یک قاشق غذاخوری گل رس نرم شده را با یک قاشق مربا خوری گلاب ترکیب کنید و آن را به صورت خمیر درآورید.
اگر میخواهید این ماسک کاملا به صورت خمیری نرم درآید میتواند ذره ذره میزان گلاب را افزایش دهید.
برای گذاشتن این ماسک کل صورت را با آن خوب بپوشانید و به مدت ۱۵ دقیقه صبر کنید.
سپس پوست تان را با آب خنک بشویید و هرگز در طول روز از آب گرم برای شستن پوست صورت استفاده نکنید.
ماسک گلاب و گلیسیرین:
یک روش طبیعی عالی برای چاق شدن صورت و گونهها ترکیب گلاب و گلیسیرین است که سبب مرطوب شدن و آبرسانی و چاق شدن صورت میشود. برای تهیه این ماسک:
گلاب و گلیسیرین را با هم مخلوط کنید.
این ترکیب را قبل از خواب بر روی صورت بمالید.
اجازه دهید یک شب ترکیب روی صورت بماند و روز بعد با آب گرم خوب بشویید.
میتوانید هر شب این روش را به کار ببرید.
ماسک عسل:
برای چاق شدن صورت خود از عسل کمک بگیرید. عسل با مقادیر بالای آنتی اکسیدان خود یک مرطوب کننده پوست به شمار میرود و با آبرسانی به صورت باعث چاق شدن صورت و گونهها میشود. برای تهیه ماسک عسل:
۱ قاشق چای خوری عسل را با پاپایا له شده ترکیب کنید.
این ماسک را بر روی صورت و گونهها بمالید.
اجازه دهید ماسک ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بماند و سپس با آب گرم بشویید.
میتوانید این روش را هر روز صبح انجام دهید.
ماسک آب سیب زمینی:
ماسک آب سیب زمینی برای چاق شدن صورت مفید است. همچنین خوردن روزانه دو لیوان آب سیب زمینی به دلیل مقادیر ویتامین C موجود در آن به آبرسانی پوست کمک کرده و با مرطوب کردن پوست صورت به چاق شدن صورت و گونهها کمک میکند. رای تهیه ماسک آب سیب زمینی:
آب یک سیب زمینی را بگیرید.
آب سیب زمینی را با یک قاشق غذاخوری ماست ترکیب کنید.
این ترکیب را بر روی صورت بمالید و بگذارید ۱۵ دقیقه بماند.
سپس صورت خود را با آب گرم خوب بشویید.
ماسک سیب درختی:
پالپ سیب میتواند به چاق شدن صورت و گونهها کمک کند. برای چاق شدن صورت:
سیب درختی را رنده کنید.
پالپها را هر روز صبح بر روی صورت و گونهها بمالید و خوب ماساژ دهید.
اجازه دهید سیب رنده شده ۲۰ دقیقه روی صورت بماند و سپس با آب گرم بشویید.
ماسک تخم شنبلیله:
یکی از بهترین ماسکها برای چاق شدن صورت ماسک تخم شنبیله است که سرشار از ویتامینها و آنتی اکسیدان میباشد. برای تهیه این ماسک:
۱ قاشق چای خوری پودر تخم شنبلیله را با آب ترکیب کنید تا خمیری تشکیل شود.
خمیر را بر روی صورت و گونهها بمالید و به آرامی ماساژ دهید.
اجاز دهید ۱۰-۱۵ دقیقه بماند و پس از آن با آب گرم بشویید.
میتوانید دو تا سه بار در روز این ماسک را تکرار کنید.
ماسک آلوئه ورا:
در مطلب خواص آلوئه ورا در بخش بهداشت و سلامت نمناک خواندید که ژل آلوئه ورا به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان سبب افزایش میزان کلاژن، خاصیت کشسانی و الاستیک پوست شده و به چاق شدن صورت و گونهها کمک میکند.
صورت را تمیز بشویید و خشک کنید.
ده تا ۱۵ دقیقه ژل آلوئه ورا را روی صورت ماساژ دهید.
اجازه دهید ژل خشک شود و سپس با آب گرم بشویید.
میتوانید این روش را روزی دو بار تکرار کنید.
ماسک پودر جوانه گندم:
جوانه گندم به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان و ویتامینای آب رسانی به پوست را افزایش داده و سبب افزایش خاصیت کشسانی پوست شده و به جوان سازی وچاق شدن صورت و گونهها کمک میکند. برای تهیه ماسک پودر جوانه گندم:
یک قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم را با دو قاشق چای خوری روغن زیتون و نصف موز له شده ترکیب کنید.
ترکیب را روی صورت بمالید، بگذارید ۳۰ دقیقه بماند و سپس با گرم بشویید.
میتوانید به صورت دیگر ماسک جوانه گندم تهیه کنید:
یک قاشق غذا خوری پودر جوانه گندم را با دو قاشق غذا خوری ماست و نصف آووکادو له شده ترکیب کنید.
بر روی صورت و گونهها بمالید، بگذارید ۲۰ دقیقه بماند و سپس صورت را با آب ولرم خوب بشویید.
ماسک شی باتر:
برای اینکه صورتتان چاق شود و خاصیت کشسانی پوست بهبود یابد، مقداری شی باتر را بر روی صورت و گونههای خود بمالید و به مدت ۱۰ دقیقه ماساژ دهید، بگذارید ۱۵ دقیقه بماند و سپس با آب گرم خوب بشویید.
شی باتر دارای ویتامین E و اسیدهای چربی است که به بهبود الاستیسیته و خاصیت کشسانی پوست و چاق شدن صورت و گونهها کمک میکند.
میتوانید این ماسک به صورت دیگر تهیه کنید:
یک فنجان شی باتر را با ۳/۴ فنجان شکر ترکیب کنید.
ترکیب را در یخچال قرار دهید تا جامد شود.
مقداری از این روغن را به مدت ۵ دقیقه بر روی صورت و گونه به صورت دایرهای ماساژ دهید.
اجازه دهید ماسک به مدت ۱۰ دقیقه روی پوست بماند و سپس با آب گرم خوب بشویید.
میتوانید این روش را هر روز انجام دهید.
نکات مهم درباره چاق شدن صورت
قبل از اینکه ماسکها را روی صورت خود بگذارید، حتما اطمینان یابید که شما به مواد مورد استفاده در ماسک حساسیت ندارید. برای تست ماسک مقدار کمی از آن را روی پوست بازوی خود قرار دهید، در صورت قرمز شدن، جوش زدن و ... دیگر از بکار بردن ماسک خودداری نمایید.
اگر به دنبال گونههای پرتری هستید، حتما باید گونهها یا پوست خود را با استفاده از کرمهای ملایم یا لوسیونهای صورت مرطوب کنید.
یکی از متداولترین روشهای پزشکی برای چاق شدن صورت و گونهها تزریق ژل و چربی به پوست و گونهها میباشد.
یکی دیگر از روشهای چاق شدن صورت استفاده از مکملهای غذایی مانند شیر خشک و مکمل ویتامین E موجود در بازاراست.
سیگار کشیدن و نوشیدن الکل یکی از علل لاغری صورت میباشد پس سیگار کشیدن و نوشیدن الکل را ترک کنید.
نوشیدن روزانه شیر به آب رسانی به پوست و چاق شدن صورت کمک میکند.
رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا (رژیم غذایی لوکس) باعث اضافه شدن چربی به پوست صورت شده و به چاق شدن صورت در یک طول هفته کمک زیادی میکند.