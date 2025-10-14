در جلسه شورای راهبردی زنان دفاع مقدس استان لرستان، که با حضور جمعی از مدیران کل و جمعی از بانوان فعال در عرصه ایثار و مقاومت برگزار شد، بر تقویت نقش زنان در انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل‌های جدید تأکید شد.

به گزارش



امام جمعه موقت خرم آباد در این جلسه با بیان اهمیت نقش بانوان در جامعه گفت: دشمنان اسلام امروز نیز به‌خوبی دریافته‌اند یکی از پایه‌های اصلی پایداری ملت ایران، فرهنگ شهادت و انتظار است که میان زنان و مادران ایرانی ریشه‌ای عمیق دارد و به همین دلیل تمرکز هجمه‌های فرهنگی آنان بر این حوزه است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، جلسه شورای راهبردی زنان دفاع مقدس استان لرستان، با هدف بررسی برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان بانوان، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.امام جمعه موقت خرم آباد در این جلسه با بیان اهمیت نقش بانوان در جامعه گفت: دشمنان اسلام امروز نیز به‌خوبی دریافته‌اند یکی از پایه‌های اصلی پایداری ملت ایران، فرهنگ شهادت و انتظار است که میان زنان و مادران ایرانی ریشه‌ای عمیق دارد و به همین دلیل تمرکز هجمه‌های فرهنگی آنان بر این حوزه است.

حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر تأکید کرد: جامعه‌ای که می‌خواهد پیشرفت کند، بدون حضور بانوان متعهد و مؤمن به نتیجه نخواهد رسید بنابراین لازم است زنان با شناخت دقیق از توطئه‌های دشمن در مسیر تعالی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

امام جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی صحیح فرهنگی برای صیانت از نقش زنان گفت: شورا‌های فرهنگی باید با درک دقیق از شرایط روز و برنامه‌های دشمن، ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، زمینه حضور هدفمند و تاثیرگذار بانوان را در عرصه‌های اجتماعی فراهم کنند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان نیز با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در میان بانوان، اظهار داشت: زنان در دوران دفاع مقدس نه‌تنها در عرصه پشتیبانی از جبهه‌ها، بلکه در تربیت نسل ایثارگر و حفظ روحیه امید و مقاومت جامعه نقش‌آفرین بودند.

فاطمه ایرانی به جنگ ۱۲ گریزی زد و افزود: در این جنگ نیز، همچون دوران دفاع مقدس هشت ساله، خانواده‌ها پای کار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند و نشان دادند هر زمانی که نیاز باشد، تمام قد در مقابل دشمنان ایستادگی خواهند کرد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان گفت: اجرای دقیق دستورالعمل شورای راهبردی زنان دفاع مقدس، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و تشکل‌های بانوان در راستای گسترش فرهنگ ایثار و جهاد باشد.

در ادامه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان نیز گفت: مصوبات فرهنگی نباید در حد شعار و جلسات باقی بماند و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت نهاد‌های فرهنگی، نقش مادران در تربیت نسل آینده تقویت شود.

سرهنگ پاسدار سپهدار نیک‌روش افزود: بسیاری از شورا‌ها و نشست‌های فرهنگی به دلیل نبود پیگیری و اجرای مصوبات، خروجی قابل‌توجهی ندارند و این روند باید اصلاح شود.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی استان اظهار داشت: لرستان با وجود پیشینه دینی و عشایری، در سال‌های اخیر با هجمه‌های فرهنگی روبه‌رو شده و وضعیت حجاب و سبک زندگی، نیازمند توجه جدی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان تصریح کرد: اگر مصوبات فرهنگی تنها در حد نوشتار باقی بماند، هیچ تاثیری در جامعه نخواهد داشت بنابراین هر جلسه باید خروجی مشخصی داشته باشد تا بتوان در نشست بعدی میزان تحقق مصوبات را بررسی کرد.

نیک‌روش اظهار امیدواری کرد: با عمل به گفته‌ها و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی، بتوان گام‌های موثری در ارتقای فرهنگ عمومی، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل مومن و انقلابی در لرستان برداشت.

در پایان، مدیرکل امور زنان و خانواده ضمن بررسی پیشنهادات اجرایی، بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای راهبردی زنان دفاع مقدس و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای اجرای دستورالعمل مذکور تأکید کردند.