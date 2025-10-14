به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان فیروزآباد گفت: ساخت مدرسه‌ی شبانه روزی خیرساز ۱۲ کلاسه به مساحت چهار هزار و ۱۵۰ مترمربع و اعتبار بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به همت ابراهیم عسکریان خیر و با مشارکت کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد در این شهرستان آغاز شد.

ابراهیم افزود: این مدرسه دارای سالن ورزشی، امکانات خوابگاهی و رفاهی، رستوران و کلاس درس است که در مدت ۲۴ماه به بهره برداری خواهد رسید.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.