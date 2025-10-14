به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: طرح عملیاتی مقابله با سارقین مغازه با هدف کشف اموال مسروقه به مدت ۳ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان جنوبی این طرح را با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌های سطح استان اجرایی کردند که در این رابطه ۲۵ سارق و مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ صادقی گفت: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های پلیسی به ۹۱ فقره سرقت از مغازه اعتراف کردند که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.