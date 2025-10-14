پخش زنده
رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از دستگیری ۲۵ سارق با کشف ۹۱ فقره انواع سرقت در راستای اجرای طرح عملیاتی مقابله با سارقان مغازه در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی گفت: طرح عملیاتی مقابله با سارقین مغازه با هدف کشف اموال مسروقه به مدت ۳ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی خراسان جنوبی این طرح را با همکاری عوامل تجسس کلانتریهای سطح استان اجرایی کردند که در این رابطه ۲۵ سارق و مالخر شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ صادقی گفت: سارقان دستگیر شده در بازجوییهای پلیسی به ۹۱ فقره سرقت از مغازه اعتراف کردند که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.